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В тюрьме на Житомирщине нашли "VIP-камеру" для криминальных авторитетов

Четверг, 8 ноября 2018, 10:34
В тюрьме на Житомирщине нашли VIP-камеру для криминальных авторитетов

Генпрокуратура выявила систематические нарушения закона и прав осужденных, а также "VIP-камеру" для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Отмечается, что проверка проходила по обращениям более 60 заключенных.

"Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми", - говорится в сообщении.

В частности, выяснилось, что заключенных не лечили и использовали для работы, за которую не платили зарплату. Кроме того, большинство помещений находились в антисанитарном состоянии. 

 

"На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "подавляющее большинство так называемых авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеет ни украинским, ни русским языками в достаточной мере".

"Некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, гражданской мебелью и бытовыми приборами. Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не в администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима", - говорится в сообщении.

Также руководство учреждения не предпринимало мер воздействия в отношении лиц, которые дестабилизируют обстановку в учреждении. А в одном из производственных помещений был замаскированный тайник с 4 ножами. 

 

Отмечается, что непосредственно во время проверки приняли некоторые меры для устранения нарушений – доставили лекарства, заключили трудовые договора с осужденными, перевели 11 заключенных, дестабилизирующих обстановку, в другие колонии и тому подобное.

По факту выявленных нарушений в прокуратуру Житомирской области направили материалы для регистрации уголовных производств по ст.ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

Ранее ГПУ сообщала, что в тюрьмах Полтавщины изъяли жуткие средства пыток.

Украинская правда 

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Темы: ГенпрокуратураЖитомиртюрьма
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