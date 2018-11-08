Еще возле одной военчасти обнаружили беспилотник: "пилота" поймали и передали СБУ

Военные предупредили несанкционированный пролет беспилотного летательного аппарата над территорией воинской части в городе Бахмут Донецкой области.

Инцидент произошел около 20.00 в среду, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА.

В ходе розыскных мероприятий удалось задержать лицо на автомобиле, руководившее беспилотником. В автомобиле были обнаружены два дроны и ноутбук, устройства управления БПЛА.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

В Минобороны отмечают, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству.

Как сообщалось, 7 ноября вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины в Черкасской и в Запорожской области сбили два беспилотника.

Однако оказалось, что это проверка в рамках плановых антитеррористических учений.