Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине будет тепло, но одеваться придется серьезней

Четверг, 8 ноября 2018, 11:06

В ближайшие сутки в Украине будет теплая погода днем, а ночью прогнозируют заморозки, но к концу недели температура снизится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезней. Ведь температура воздуха неумолимо снижается", - написала синоптик.

 
FB Диденко

Диденко сообщила, что ночью в Украине ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем ​​7+12 градусов, на Западе и Юге +10+14 градусов.

В Киеве также без осадков, туман, ночью 0-2 мороза, в окрестностях до -2-4 градусов, днем ​​+7+10 градусов.

По словам синоптика, в выходные синоптическая ситуация существенно не изменится.

"Некомфортным фактором станет усиление ветра в воскресенье, 11 ноября, а сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения температуры воздуха значительно ниже, поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло", - добавила она.

Как сообщает Украинский гидрометцентр ночью и утром в пятницу Украину накроют туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В субботу, 10 ноября, также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

 
Погода на пятницу

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 4-10° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и Одесской области 9-14°, в Восточных, Сумской и Черниговской областях 1-6° тепла. 

Погода на субботу
Погода на субботу

В Киеве 10 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​7-9° тепла.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: