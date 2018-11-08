В Украине будет тепло, но одеваться придется серьезней

В ближайшие сутки в Украине будет теплая погода днем, а ночью прогнозируют заморозки, но к концу недели температура снизится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезней. Ведь температура воздуха неумолимо снижается", - написала синоптик.

FB Диденко

Диденко сообщила, что ночью в Украине ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем ​​7+12 градусов, на Западе и Юге +10+14 градусов.

В Киеве также без осадков, туман, ночью 0-2 мороза, в окрестностях до -2-4 градусов, днем ​​+7+10 градусов.

По словам синоптика, в выходные синоптическая ситуация существенно не изменится.

"Некомфортным фактором станет усиление ветра в воскресенье, 11 ноября, а сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения температуры воздуха значительно ниже, поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло", - добавила она.

Как сообщает Украинский гидрометцентр ночью и утром в пятницу Украину накроют туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В субботу, 10 ноября, также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода на пятницу

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 4-10° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и Одесской области 9-14°, в Восточных, Сумской и Черниговской областях 1-6° тепла.

Погода на субботу

В Киеве 10 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​7-9° тепла.