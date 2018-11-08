Марчук о проблемах с Венгрией и Польшей: Поработали спецслужбы РФ

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук убеждён, что за проблемами с соседними странами стоят российские спецслужбы.

Об этом он сказал на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперёд" в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я ни на секунду не сомневаюсь, что все проблемы с Венгрией возникли потому, что это наши проблемы, просто поработали спецслужбы РФ", – сказал Марчук.

"Я точно знаю, что все наши проблемы с Польшей – это также соответствующие усилия России", – добавил он.

Марчук уверен, что разведывательные спецслужбы РФ занимаются уже не только тем, что добывают информацию, но и операциями, по своему эффекту сходными с военными.

Он также считает, что, блокируя работу украинских портов в Азовском море и настаивая на строительстве "Северного потока-2", Россия стремится подорвать экономическую ситуацию в Украине.

Евгений Марчук был первым главой Службы безопасности Украины (1991-1994) и премьер-министром Украины в 1995-1996 годах.