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Россия вводит запрет для военных на рассказы о себе в интернете и СМИ

Четверг, 8 ноября 2018, 11:41

Госдума России 8 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военным размещать в интернете и СМИ информацию о себе или сослуживцах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что военнослужащим запрещается размещать фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию о себе и других военных, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности, деятельности воинских частей, организаций или подразделений, месте их нахождения и пр.

Это ограничение касается и военнослужащих – иностранных граждан.

Согласно пояснительной записке, анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

"Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ", - цитирует документ информагентство.

За нарушение указанного запрета военный может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.

Также отмечается, что этот законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.  

Темы: Росcиязаконодательствоармияинтернет
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