Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы

506 просмотров
Четверг, 8 ноября 2018, 13:12

Правительство Таиланда на два месяца отменил для граждан Украины консульский сбор при получении визы.

Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

Получить визу без уплаты консульского сбора можно будет с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года.

"Согласно принятому Правительством Таиланда решению, граждане Украины с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 смогут получить туристическую визу по прибытию сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Таиланд визы
powered by lun.ua
По теме
Из пещеры в Таиланде спасли всех мальчишек и тренера 10 июля 2018, 15:03
Илон Маск спустился в тайскую пещеру, где спасают детей 10 июля 2018, 11:47
Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей из пещеры 9 июля 2018, 08:35
Все новости
Главные новости
Верховный суд отправил на пересмотр дело о "Бучанское Межигорье" Калетника
В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко покинуть Украину
Полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве учителя на кладбище
Глава ФПЦ: Через автокефалию Украина придет к европейской семье
Все новости
Культура

Как украинцы праздновали свадьбу сто лет назад

Фото

Львов во времена Брежнева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів