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Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы

Четверг, 8 ноября 2018, 12:12

Правительство Таиланда на два месяца отменил для граждан Украины консульский сбор при получении визы.

Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

Получить визу без уплаты консульского сбора можно будет с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года.

"Согласно принятому Правительством Таиланда решению, граждане Украины с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 смогут получить туристическую визу по прибытию сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Таиландвизы
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