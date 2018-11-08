Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы
Четверг, 8 ноября 2018, 12:12
Правительство Таиланда на два месяца отменил для граждан Украины консульский сбор при получении визы.
Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.
Получить визу без уплаты консульского сбора можно будет с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года.
"Согласно принятому Правительством Таиланда решению, граждане Украины с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 смогут получить туристическую визу по прибытию сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат", - говорится в сообщении.
Украинская правда