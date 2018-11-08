Вербовщицу "Востока" посадят на 10 лет, когда поймают

Шевченковский райсуд Черновцов приговорил представительницу так называемой "ДНР" к 10 годам лишения свободы заочно за вербовку в террористическую группировку "Восток".

По данным Службы безопасности Украины, жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектации личного состава террористической группировки "Восток", – уточняет СБУ.

Вербовщица "ДНР" ssu.gov.ua

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, материальное, организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или организации)

Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение, уточняет СБУ.

Злоумышленница объявлен в розыск.

Приговор вступил в законную силу.

Досудебное расследование осуществляли следователи управления СБУ в Черновицкой области.