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Вербовщицу "Востока" посадят на 10 лет, когда поймают

Четверг, 8 ноября 2018, 13:02

Шевченковский райсуд Черновцов приговорил представительницу так называемой "ДНР" к 10 годам лишения свободы заочно за вербовку в террористическую группировку "Восток".

По данным Службы безопасности Украины, жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектации личного состава террористической группировки "Восток", – уточняет СБУ.

Вербовщица
Вербовщица "ДНР"
ssu.gov.ua

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, материальное, организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или организации)

Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение, уточняет СБУ.

Злоумышленница объявлен в розыск.

Приговор вступил в законную силу.

Досудебное расследование осуществляли следователи управления СБУ в Черновицкой области.

Темы: ДонбассДНРтерроризмсудСБУ
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