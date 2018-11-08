Министр юстиции Словакии разрешил экстрадицию украинского террориста

Министр юстиции Словакии Габор Гал подписал предложение решения суда об экстрадиции Владимира Гласнера, подозреваемого в терроризме в Украине.

Об этом сообщает издание Dnes 24.

"Учитывая выполнение всех юридических требований в отношении выдачи этого гражданина Украине и то, что этот гражданин согласился с этим вопрос, роль министра очень простая - я подписал документ", - сказал министр.

Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице после разрешения министра юстиции подозреваемый будет передан Украине.

Как сообщалось, Гласснер, уроженец Севастополя,постоянно жил в Кошице иранее был одним из руководителей "Правого сектора" на Закарпатье. Ордер на арест Владимира выдан украинским судом. Ему в частности вменяют организацию преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.

Мужчину задержали в июне, с тех пор он находится под арестом.

"Он подозревается в совершении уголовных преступлений, умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях", - заявила представитель прокуратуры Милана Филичко.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Европейская правда