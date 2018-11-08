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В суд пошло дело россиянина, который воевал на Донбассе за боевиков

Четверг, 8 ноября 2018, 15:29

Служба безопасности передала в суд дело гражданина Российской Федерации, который воевал на Донбассе стороне боевиков.

Об этом сообщает Facebook-страница Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Следствие установило, что житель Казани по кличке "Шаман" был участником террористической группировки "брянка ссср".

По данным СБУ, подозреваемый под руководством российских инструкторов прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска и Станицы Луганской Луганской области.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины относительно российского террориста направлен в суд", - говорится в сообщении.

В СБУ напоминают, что боевика задержали летом 2018 на Луганщине при попытке пересечения линии разграничения.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризм
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