Метро "Вокзальная" в Киеве закрывали из-за неполадок

В Киеве по техническим причинам закрыли на вход станцию метро "Вокзальная".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора. Специалисты выясняют причины остановки оборудования. Два работающие эскалатора вывозят пассажиров на выход", - говорится в сообщении.

Через несколько минут в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" работает в обычном режиме.