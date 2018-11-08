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Метро "Вокзальная" в Киеве закрывали из-за неполадок

Четверг, 8 ноября 2018, 16:35

В Киеве по техническим причинам закрыли на вход станцию метро "Вокзальная".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора. Специалисты выясняют причины остановки оборудования. Два работающие эскалатора вывозят пассажиров на выход", - говорится в сообщении.

Через несколько минут в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" работает в обычном режиме.

Украинская правда
Темы: метроКиевжелезная дорога
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