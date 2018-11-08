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Боевики били из минометов и пулеметов, один военный ранен

Четверг, 8 ноября 2018, 17:15

В течение дня российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Из семи обстрелов, один обстрел боевики провели из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировали на Луганском направлении. Здесь, у Крымского, оккупационные войска, кроме вышеперечисленного оружия, применили и минометы калибра 82 мм", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что обстрелы захватчиков также зафиксировали вблизи населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен", - сообщили в штабе ООС.

Темы: ООСВооруженные силыОРДЛО
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