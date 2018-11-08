Волкер анонсировал расширение санкций против РФ - РосСМИ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации в Украине.

Об этом пишет РБК.

Санкции коснутся трех физических лиц и девяти организаций РФ, или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и в Донбассе.

Волкер не обнародовал имена подсанкционних граждан и названия компаний.

Спецпредставитель сообщил, что о санкциях будет объявлено 8 ноября.

В тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте Минфина США, впервые будет указано, Россия несет ответственность за то, что происходит в неконтролируемых украинским правительством районах Донбасса.

Волкер пояснил это тем, что Москва признана оккупантом этих территорий.

Спецпредставитель США убежден, что Россия все еще отказывается выполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим дипломат отметил готовность Америки усиливать экономический прессинг на Россию, чтобы ускорить урегулирование.

"Мы готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени усиливать режим санкций, если Россия не делает шаги в сторону завершения конфликта", - подчеркнул Волкер.

По словам спецпредставителя Госдепартамента США в Украине, новые санкции подкрепляют позицию, занятую по Крыму Соединенными Штатами.

"Мы готовы к длительной конфронтации с Россией по поводу статуса Крыма", - заявил Волкер.

Американский дипломат назвал нелегитимным голосование на псевдовыборах, которые боевики планируют провести 11 ноября.

По словам Волкера, выборы в Донецке и Луганске противоречат минским соглашениями, которые призывают восстановить конституционный строй Украины. Кроме того, сепаратистские территории находятся в состоянии оккупации, а потому там невозможно добиться прозрачности избирательных процессов.

Заявление Волкера уже прокомментировали в РФ. Как пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, Кремль ответит на очередные санкции США выборочно.

"Ответ будет. Политически - зеркально. Экономически - выборочно, чтобы не допустить убытков собственным интересам", - сказал Косачев.