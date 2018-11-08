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Порошенко о новых санкциях США против РФ: Наши другие партнеры должны последовать этому примеру

Четверг, 8 ноября 2018, 23:16

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций против России и назвал это решение Вашингтона "четким сигналом".

Об этом он написал в Facebook.

"Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не смогут избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру", - подчеркнул президент.

"Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право!", - добавил он.

Порошенко также отметил, что "уже в течение более 4 лет удается не только сохранять, но и усиливать санкционный давление против агрессора".

Как сообщалось, Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениям прав человека.

Санкции имеют целью еще больше наказать Москву за аннексию Крымского полуострова в 2014 году и за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Темы: ПорошенкоСШАРосcиясанкцииКрым
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