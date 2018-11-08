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"Ворскла" уступила "Карабаху" в 4 туре Лиги Европы

Четверг, 8 ноября 2018, 23:27

В четверг, 8 ноября, в Полтаве "Ворскла" со счетом 0:1 уступила азербайджанскому "Карабаху".

Единственный гол в этой игре был забит еще в начале первого тайма. После ошибки в защите вратарю "Ворсклы" Богдану Шусту пришлось фолить против форварда "Карабаха".

11-метровый удар четко реализовал Араз Абдуллаев - 0:1. "Ворскла" не сумела чем-то серьезным ответить в атаке, больше не было моментов и у гостей.

В начале второго тайма Абделла Зубир мог удвоить счет в поединке, но не попал в ворота из выгодной позиции.

На 65-й минуте фанаты полтавской команды начали стрелять петардами и жечь файеры, после чего не выдержали нервы у швейцарского судьи Сандро Шерера, который на 10 минут убрал команды с поля. Стоит отметить, что особого задымления поля не было заметно.

После возобновления матча "Ворскла" с большим трудом доходила до штрафной гостей и ударов в створ ворот не было.

На 92-й минуте самый реальный момент в поединке был у Вячеслава Шарпара, который после подачи углового пробил головой прямо во вратаря "Карабаха".

В последние минуты поединка "зелено-белые" пошли на штурм ворот азербайджанцев. Опять был момент в Шарпара, который не сумел переправить мяч в ворота после удара Владислава Кулача.

В другом матче группы Е "Арсенал" в Лондоне не сумел переиграть португальский "Спортинг" - ничья 0:0. После 4 туров "Арсенал" с 10 очками возглавляет группу. В "Спортинга" семь пунктов. "Ворскла" и "Карабах" имеют по три очка.

В следующем туре Лиги Европы "Ворскла" дома сыграет с "Арсеналом".

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
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