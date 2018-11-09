Луценко рассказал, когда Порошенко рассмотрит его заявление об отставке
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит его заявление об отставке, как только вернется из своей рабочей поездки из-за границы.
Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов.
У меня был с президентом острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за 5 минут до моего входа в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", - рассказал Луценко.
По словам генпрокурора, его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко.
"Президент его рассмотрит, как только вернется из своей рабочей поездки из-за границы", - добавил глава ГПУ.
Он также подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".
"Я сам рассматриваю смерть Екатерины Гандзюк как личное горе, я сам рассматриваю расследования как мое личное обязательство. Обвинения в том, что именно Порошенко, Луценко, Аваков и т.д. виновны в крови, категорически не воспринимаю", - заявил Луценко.
Как сообщалось, 7 ноября генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.
6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.
Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.
Луценко заявил, что не может допустить "двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытое преступление".
В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.
Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.
В среду в Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.
Читайте также: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова