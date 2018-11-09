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Луценко на следующей неделе ожидает успехов СБУ по делу убийства Гандзюк

Пятница, 9 ноября 2018, 02:52
Луценко на следующей неделе ожидает успехов СБУ по делу убийства Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк будут установлены, и ожидает на следующей неделе успехов СБУ в этом.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает "ТСН".

"У меня как генерального прокурора есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен.

У меня в голове есть как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства Гандзюк из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк.

Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - подчеркнул Луценко.

По его словам, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть того, кто заказал преступление.

"Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил генпрокурор.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Сам Паламарчук опроверг свою причастность к преступлению.

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Темы: нападение на ГандзюкубийствоЛуценкоГенпрокуратура
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