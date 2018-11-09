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ООС: Боевики били из гранатометов и минометов, 2 раненых

Пятница, 9 ноября 2018, 06:32

За прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины, 4 раза применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 ноября.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм обстреливались позиции ОС возле Новолуганского.

"Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - подчеркнули в пресс-центре.

С начала суток, 9 ноября, обстрелов не зафиксировано.

По данным разведки, за прошедшие сутки, 1 боевик уничтожен, санитарные потери оккупантов составляют 11 человек.

Темы: ООСбоевые действия
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