Порошенко: Украинский язык – наша сила и залог успеха

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Пятница, 9 ноября 2018, 10:08

Президент Петр Порошенко считает, что родной язык – это стержень украинской идентичности, силы и успеха народа.

Об этом он написал в Facebook в День украинской письменности и речи.

"Сила и мощь нашего государства не только в численной армии, высокооснащенных Вооруженных Силах и развитой экономике, но я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях, и главное – в украинском языке", – отметил Порошенко.

"Ведь мова – это сама сущность нашей украинской идентичности. Через нее мы познаем окружающий мир и, наконец, самих себя", – добавил он.

"Сейчас мы наконец утверждаем украинский язык – составляющую силы и успеха нашего народа – певучий, яркий, разнообразный. Пусть украинский язык повсюду звучит в полный голос!", – заявил президент.

Со своей стороны, Кабинет министров призвал: "Говорите и читайте, создавайте неповторимый и интересный контент на украинском языке, расширяйте его горизонты от высокого искусства и науки до ежедневного быта".

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Темы: язык Порошенко
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