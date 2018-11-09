Самолет YanAir на Египет посадили из-за драки – другие рейсы сбились

Самолет авиакомпании YanAir, летевший из Киева в Шарм-эль-Шейх, совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира 8 ноября.

Рейс YE5015 вынуждены были прервать "в связи с инцидентом связанным с дракой пассажиров на борту", сообщила авиакомпания туроператору "Join UP!".

"В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время", – объясняет компания.

Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания.

Данная ситуация стала причиной задержек связанных рейсов: YE5021 02:00 (было) – BAY2091 Киев – Хургада 06:05/10:05, YE5214 07:00 (было) – BAY2094 Хургада – Львов 11:05/15:05, YE5213 12:00 (было) – BAY2093 Львов – Хургада 16:05/20:05

YE5022 17:00 (было) – BAY2092 Хургада – Киев 21:05 / 01:05

Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее.

Иногородние туристы расселены в отелях за счет туроператора.

"Туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потерянные сутки", – сообщает "Join UP!" .

"Туристы, которые ожидают вылета из Хургады, на время задержки расселены в отелях курорта за счет туроператора", – добавляет компания.