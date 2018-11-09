Генпрокуратура плохо проверила Трубу перед назначением в ГБР - суд

Окружной административный суд города Киева признал ненадлежащей проверку Генпрокуратурой Романа Трубы перед назначением его главой государственного бюро расследований.

Такое решение суд принял 8 ноября.

Отмечается, суд завершил рассмотрение по иску Юрия Македона к ГПУ и Министерству юстиции о признании противоправной их бездеятельность в непроведении должным образом проверки Трубы.

Сообщается, что по результатам рассмотрения указанного дела, судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признании противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" на Романа Трубу.

Кроме того противоправными признаны действия ГПУ, которые заключались в необращения в Минюст о включении Трубы в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Как известно, 12 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала за закон о создании Государственного бюро расследований.

Согласно закону, Бюро должно выявлять, раскрывать и пресекать преступления, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций.

Расследовать случаи пыток и других преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, совершенным прокурорами, следователями (детективами) Национального антикоррупционного бюро, СБУ, органов внутренних дел и работниками других правоохранительных органов.

Бюро должно также расследовать военные преступления, преступления, совершенные должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

Также бюро должно заниматься расследованием преступлений, совершенных должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, прокурорами Антикоррупционной прокуратуры.

16 ноября 2017 года директором государственного бюро расследований стал Роман Труба.

Позже Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Народный депутат Мустафа Найем заявлял, что государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.

Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

В апреле директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.