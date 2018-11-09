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Криминальный авторитет хотел откупиться от СБУшника 5 тысячами долларов

Пятница, 9 ноября 2018, 12:42

На Полтавщине задержали местного "криминального авторитета" на предложение взятки сотруднику СБУ.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.

Указывается, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов.

"В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие милиционера в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования", - сообщает ведомство.

Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской области согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара".

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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