Криминальный авторитет хотел откупиться от СБУшника 5 тысячами долларов

На Полтавщине задержали местного "криминального авторитета" на предложение взятки сотруднику СБУ.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.

Указывается, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов.

"В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие милиционера в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования", - сообщает ведомство.

Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской области согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара".

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.