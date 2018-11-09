Криминальный авторитет хотел откупиться от СБУшника 5 тысячами долларов
На Полтавщине задержали местного "криминального авторитета" на предложение взятки сотруднику СБУ.
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.
Указывается, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов.
"В такую сумму злоумышленник оценил содействие милиционера в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования", - сообщает ведомство.
Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской области согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара".
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.