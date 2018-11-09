ГПУ составила подозрение следователю из РФ, выбившему признание из Гриба

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении гражданину России из-за незаконного привлечения к уголовной соответствии украинца Павла Гриба.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Отмечается, что следствие собрало доказательную базу, что старший следователь по особо важным делам 2 отделения следственного отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ, обвинил его в совершении особо тяжкого преступления.

Кроме того, россиянина обвиняют в том, что он физическим и психологическим давлением заставил украинца оговорить себя.

Отмечается, что указанный следователь предоставил Октябрьскому районному суду Краснодара РФ заведомо ложные и недостоверные сведения о привлечении Гриба должным образом в качестве обвиняемого и объявлении его в федеральный и международный розыск.

В результате чего суд избрал Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей, таким образом сфальсифицировав материалы уголовного дела.

Лысенко отмечает, что в настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведении с ним ряда процессуальных действий.

"Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Гриба к уголовной соответствия", - отмечает спикер ГПУ.