Труба прервал отпуск из-за ситуации в ГБР

Директор ГБР Роман Труба прервал отпуск и готовит официальную позицию относительно ситуации с назначением 27 человек на руководящие должности в областных управлениях ведомства.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Максим Билоусенко, передает "Укринформ".

"Роман Труба прервал отпуск и уже на работе", - сказал он.

Билоусенко добавил, что сейчас готовится официальная позиция директора бюро относительно повторного прохождения полиграфа 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ГБР.

Как известно, Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

"Члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу - назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", - пояснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходят на связь. В бюро даже не было телефонов кандидатов.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии вошло 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.