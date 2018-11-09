Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба прервал отпуск из-за ситуации в ГБР

Пятница, 9 ноября 2018, 17:41

Директор ГБР Роман Труба прервал отпуск и готовит официальную позицию относительно ситуации с назначением 27 человек на руководящие должности в областных управлениях ведомства.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Максим Билоусенко, передает "Укринформ".

"Роман Труба прервал отпуск и уже на работе", - сказал он.

Билоусенко добавил, что сейчас готовится официальная позиция директора бюро относительно повторного прохождения полиграфа 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ГБР.

Как известно, Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

"Члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу - назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", - пояснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходят на связь. В бюро даже не было телефонов кандидатов.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии вошло 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

Темы: ГБРТруба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
ГБР
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: