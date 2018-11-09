Холодницкий потерял доверие, власть должна его восстановить – еврокомиссар
Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан считает, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие.
Об этом еврокомиссар сказал на пресс-конференции в Киеве, передает "УНИАН".
"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", – отметил Хан.
Он сказал, что обеспокоен потерей доверия к Холодницкому, который "был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности".
"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", – подчеркнул Хан.
Хан также заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует хорошие результаты работы даже под мощным давлением.
30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.
26 июля комиссия решила объявить Холодницкому выговор.
В действиях главы САП установили "не обеспечение соблюдения требований к профессиональной этике и поведения прокурора" и "состав дисциплинарного проступка".
Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.
Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.
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