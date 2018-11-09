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Холодницкий потерял доверие, власть должна его восстановить – еврокомиссар

Пятница, 9 ноября 2018, 18:01
Холодницкий потерял доверие, власть должна его восстановить – еврокомиссар

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан считает, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие.

Об этом еврокомиссар сказал на пресс-конференции в Киеве, передает "УНИАН".

"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", – отметил Хан.

Он сказал, что обеспокоен потерей доверия к Холодницкому, который "был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности".

"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", – подчеркнул Хан.

Хан также заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует хорошие результаты работы даже под мощным давлением.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.

26 июля комиссия решила объявить Холодницкому выговор.

В действиях главы САП установили "не обеспечение соблюдения требований к профессиональной этике и поведения прокурора" и "состав дисциплинарного проступка".

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

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Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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