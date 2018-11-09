В сеть выложили видео столкновения грузовика с авто Лещенко

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Пятница, 9 ноября 2018, 19:19

В сети появилось видео момента столкновения грузовика с легковушкой, в котором ехал народный депутат Сергей Лещенко.

Его выложил в Youtube Андрей Дзиндзя.

Он утверждает, что это Лещенко нарушил правила дорожного движения, хотя сам нардеп говорит, что он не нарушал правила, а стоял на обочине на "аварийке".

На записи плохо видно расположение машин в момент столкновения, но видно, как двигался грузовик.

Ранее 9 ноября Лещенко попал в ДТП: на дороге к Пуще-Водице в Киеве в его машину сзади влетела грузовик – автомобиль "Фольксваген" от удара развернуло на 180º, грузовик перевернулся.

Сам депутат, его помощница и водитель грузовика живы, у спутницы Лещенко было подозрение на сотрясение мозга.

Темы: Лещенко ДТП
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