Бессмертный подтвердил, что россияне предлагали обменять Донбасс на Крым

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Пятница, 9 ноября 2018, 19:20

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что российские официальные представители в Минске неоднократно предлагали отказаться от претензий на Крым ради возвращения Донбасса.

Об этом он сказал в эфире канала "112", говорится на сайте политика.

"Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы. Особенно, когда участники выходили отдохнуть, эта тема звучала постоянно. Обычно российская сторона дополняла это словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". И это постоянно и навязчиво повторялось", - сказал он.

"Понятно, что представители украинской стороны со старта отвергали эту вещь", - добавил Бессмертный.

По его словам, с российской стороны "ничего здесь нового и неожиданного нет", "важно, что украинская сторона реагирует правильно".

Как известно, 8 ноября представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения "снять вопрос Крыма" для окончания войны в Донбассе.

Темы: Крым аннексия Донбасс
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