Гриценко рассказал, будет ли объединяться с Тимошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не собирается объединять усилия с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Такое заявление он сделал в эфире "Радио НВ".

На вопрос, существует вероятность обеъединения с Тимошенко, Гриценко ответил: "Короткий ответ. Нет ".

Он отметил, что это касается сотрудничества как в выдвижении единой общей кандидатуры на президентских выборах-2019, так и в сотрудничестве на парламентских выборах-2019.

"Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко - это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", - сказал Гриценко.

В частности, лидер "Гражданской позиции" пригласил Тимошенко к открытой дискуссии на любой площадке.

"Мы имеем с ней принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция", - добавил Гриценко.

"Я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, - а это важный, основной закон нашей страны - она ​​хочет сделать ставку на канцлера и на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент. Это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество в формате публичных дебатов. Для того, чтобы люди потом определились", - добавил Гриценко.

Ранее Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.