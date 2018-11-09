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Киев предупредили о тепле и густом тумане

Пятница, 9 ноября 2018, 18:53

В субботу, 10 ноября, в Киеве ожидается до 9°С тепла и туман, из-за которого видимость будет ограничена - 200-500 метров.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По информации синоптиков, в субботу ночью и утром Киев накроет туман. В столице ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 0°С, днем - 7-9°С тепла.

В связи с ограниченной видимостью, водителям рекомендовали снизить скорость движения и держать безопасную дистанцию с другими авто.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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