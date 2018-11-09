Главные новости дня – за 60 секунд

Бойко и Рабинович решили объединиться, но без "Оппозиционного блока", Порошенко вернул Луценко заявление об отставке, в Австрии арестовали полковника, который шпионил в пользу России – новости, которые обсуждали 9 ноября.

О Бойко, Рабиновиче и их слиянии

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

В то же время, народный депутат "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что решение Бойко и Рабиновича не имеет отношения к "Оппоблоку".

А наши источники в Оппоблоке отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии "Оппозиционный блок" с партией "За життя".

О новом шпионском скандале с участием РФ

Бывшего полковника вооруженных сил Австрии 9 октября задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России. После того как задержанному предоставили доказательства его шпионской деятельности, он во всем признался.

Из-за этого, глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию а в сам МИД Австрии вызвали поверенного по делам России.

В России отреагировали следующим образом. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что его "неприятно удивило" отсутствие запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации о шпионаже. Позде МИД России обвинил Австрию в осложнении отношений между странами.

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