Садовый прокомментировал аудио, на котором обвиняет Гандзюк в коррупции
В сети опубликовали аудиозапись, на которой мэр Львова и руководитель партии "Самопомич" Андрей Садовый резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Садовой признал, что запись реальная, и опубликовал извинения в Facebook.
Скандальное аудио появилось на сайте "Информатор" в пятницу вечером.
"Это стерва ... Она причастна к развалу "Самопомочи" ... Из нее лепят лидера, а она является тем человеком, который организует все те коррупционные схемы", - говорит Садовый на записи.
"Относительно записи. Голос мой", - пишет в Facebook мэр Львова.
Он попытался объяснить свою критику в сторону Гандзюк эмоциями.
"Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь на записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.
Он добавил, что с погибшей активисткой лично знаком не был, а также доказательств, которые подтверждали бы факты коррупции в ее действиях, он так и не получил.
"Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", - резюмировал Садовый.
На такой упрек Садового Луценко ответил в прямом эфире канала "Прямой".
"Всем очевидно двойное дно господина Садового", - отметил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя содержание "слитой" аудиозаписи и публикацию руководителя "Самопомочи" в соцсети.
Генпрокурор также выразил надежду, что всем словам и заявлениям Садового в адрес Екатерины Гандзюк оценку дадут граждане на следующих выборах.
Днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Сам Паламарчук опроверг свою причастность к преступлению.