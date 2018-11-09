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Садовый прокомментировал аудио, на котором обвиняет Гандзюк в коррупции

Пятница, 9 ноября 2018, 20:55
Садовый прокомментировал аудио, на котором обвиняет Гандзюк в коррупции

В сети опубликовали аудиозапись, на которой мэр Львова и руководитель партии "Самопомич" Андрей Садовый резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Садовой признал, что запись реальная, и опубликовал извинения в Facebook.

Скандальное аудио появилось на сайте "Информатор" в пятницу вечером.

"Это стерва ... Она причастна к развалу "Самопомочи" ... Из нее лепят лидера, а она является тем человеком, который организует все те коррупционные схемы", - говорит Садовый на записи.

"Относительно записи. Голос мой", - пишет в Facebook мэр Львова.

Он попытался объяснить свою критику в сторону Гандзюк эмоциями.

"Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь на записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.

Он добавил, что с погибшей активисткой лично знаком не был, а также доказательств, которые подтверждали бы факты коррупции в ее действиях, он так и не получил.

"Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", - резюмировал Садовый.

На такой упрек Садового Луценко ответил в прямом эфире канала "Прямой".

"Всем очевидно двойное дно господина Садового", - отметил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя содержание "слитой" аудиозаписи и публикацию руководителя "Самопомочи" в соцсети.

Генпрокурор также выразил надежду, что всем словам и заявлениям Садового в адрес Екатерины Гандзюк оценку дадут граждане на следующих выборах.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Сам Паламарчук опроверг свою причастность к преступлению.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкСадовыйкоррупцияскандал
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