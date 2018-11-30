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Мюллер может вынести новые обвинения Манафорту

Пятница, 30 ноября 2018, 23:19

Спецпрокурор Роберт Мюллер рассматривает возможность вынесения новых обвинений против экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает MSN, передает "Голос Америки".

Отмечается, что о возможности новых обвинений прокуроры сообщили федеральному судье в пятницу.

Юрист команды обвинения, Эндрю Вейсманн, заявил, что прокуроры рассматривают возможность проведения повторного судебного слушания по тем обвинениям, по которым жюри присяжных не вынесли общего решения в течение предыдущих слушаний.

"Судья Эми Джексон указала правительству раскрыть больше деталей по обвинению в даче ложных показаний против Манафорта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, судья назначила 5 марта предварительной датой определения наказания в деле Манафорта, которое рассматривается в суде Вашингтона, сообщает CNN.

"Даже после того, как Манафорт согласился сотрудничать со следствием, он продолжал врать", - заявили прокуроры команды Мюллера.

Подчеркивается, что 7 декабря прокуроры должны предоставить подробное объяснение своих обвинений в даче ложных показаний.

"Юристы Манафорта будут иметь время до января, чтобы ответить. Судебные слушания по этому вопросу вероятно состоятся в конце января", - пишет "Голос Америки".

Манафорт отрицает обвинения в даче ложных показаний.

Ранее прокуроры заявили, что Манафорт нарушил условия досудебного соглашения со следствием по делу, которое грозит ему заключением до 10 лет.

Как сообщалось, окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.

Темы: Пол МанафортСША
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