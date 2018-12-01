КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с 1 декабря перешли на зимний период (с 8.00 до 17.00) "осуществления контрольно-проверочных и пропускных мер".

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что переход осуществляется на КПВВ на автомобильных дорогах:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое"

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское"

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка"

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

В пресс-центре добавили, что переход происходит на основании распоряжения Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев от 27.11.2018.