Львовский суд оштрафовал 3 поляков за хулиганство на Лычаковском кладбище

Лычаковский райсуд Львова признал виновными в хулиганстве 3 польских студентов, которые подожгли два файера неподалеку польских военных захоронений на Лычаковском кладбище, и назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что при рассмотрении дела студенты признали свою вину и раскаялись, попросили прощения за содеянное и способствовали раскрытию преступления.

"Согласно обвинительному акту, трое граждан Польши по предварительному сговору купили 10 пиротехнических факелов, после чего прибыли на территорию музея "Лычаковское кладбище".

Подойдя к польским военным захоронениям, подожгли два файера, создавая опасность повреждения захоронений, с целью пренебречь память об умершем, продемонстрировать пренебрежительное отношение к месту захоронения и общественных, религиозных принципов и традиций, без уведомления соответствующих органов местного самоуправления о проведении акции с применением пиротехнических средств", - говорится в заявлении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и в течение 30 дней со дня его объявления может быть обжалован в Львовском апелляционном суде.

Как сообщалось, 22 ноября во Львове задержали трех поляков, которые пытались поджечь файеры на одном из полей кладбища.