Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

На 95 году жизни скончался 41-й президент США Джордж Герберт Вокер Буш.

Об этом сообщил его сын, 43-й президент США Джордж Вокер Буш, передает ВВС.

Буш-старший был президентом США в 1989-1993 годах.

"Герой Второй мировой войны, который был президентом США во время распада СССР и в последние месяцы "холодной войны", скончался в пятницу", - пишет Bloomberg со ссылкой на представителя семьи Буша Джима МакГрата.

"Сын сенатора и отец президента Буша был человеком с прекрасным резюме, который имел успешную политическую карьеру: от конгрессмена до посла США в ООН, от главы республиканской партии до посла в Китае, от директора ЦРУ до вице-президента в администрации Рейгана", - говорится в материале.

Как отмечает The Washington Post, Джордж Буш-старший был последним ветераном Второй мировой войны, служившим президентом США.

"Его смерть ознаменовала завершение целой эпохи", - пишет издание.

В течение последних лет в Буша-старшего диагностировали болезнь Паркинсона, которая поразила сосуды.

В 2018 году экс-президента дважды госпитализировали - в апреле он попал в больницу с инфекционным заболеванием, в мае - из-за низкого давления. Его жена Барбара умерла в апреле.

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