ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ОС, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 декабря.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Красногоровка и Гнутово.

Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

Оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского обстреливались из минометов 120-го калибра, по опорным пунктам возле Гнутового и хутора Вольный боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП соответственно.

По данным разведки, за минувшие сутки 4 боевиков уничтожено.

"С начала этих суток противник огневой активности не проявлял", - говорится в отчете.