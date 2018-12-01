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Польша и Дания договорились о газопроводе в Балтийском море

Суббота, 1 декабря 2018, 09:45
Польша и Дания договорились о газопроводе в Балтийском море

Польша и Дания договорились проложить газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря длиной 900 километров, который должен начать поставки норвежского газа в Польшу в 2022 году.

Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter, соответствующее соглашение было подписано 30 ноября, пишет DW.

"Сегодня нам удалось сделать квантовый скачок в сторону безопасности и независимости польского энергетического сектора. Было принято инвестиционное решение о создании стратегического газопровода Baltic Pipe, который позволит импортировать газ с норвежского шельфа через Данию", - заявил Моравецкий.

Согласно плану, Baltic Pipe должен начать прокачивать газ в Польшу, когда завершится контракт с российским "Газпромом".

Польский газовый оператор GAZ-SYSTEM SA и датский Danish Energinet SOV объявили, что они разработали соглашение по газопроводу, которое предусматривает его введение в эксплуатацию до 1 октября 2022 года.

Мощность газопровода должна составить до 10 млрд кубических метров газа в год.

Проект получит финансовую поддержку ЕС на сумму 51,4 млн евро из Европейского механизма подключения (CEF). Общие затраты на строительство газопровода не раскрываются.

Ранее Польша подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа с США, стремясь ослабить зависимость от российского газа в условиях напряженности с Москвой. Кроме того Польша рассматривает возможность импорта топлива из Норвегии и Катара.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газПольшаГазпромДания
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