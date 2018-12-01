На оккупированный Донбасс отправили 196 тонн гуманитарной помощи
Суббота, 1 декабря 2018, 10:06
На оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс отправили более 196 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали на выезд во временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".
"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты", - отметили в ГПСУ.
Украинская правда