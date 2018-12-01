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На оккупированный Донбасс отправили 196 тонн гуманитарной помощи

Суббота, 1 декабря 2018, 10:06

На оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс отправили более 196 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали на выезд во временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты", - отметили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Донбассгуманитарка
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