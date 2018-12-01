Климкин заверил в "провенгерскости Украины" и надеется на ее максимальную поддержку

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Суббота, 1 декабря 2018, 12:36

В связи с агрессией России в Черном море Украина ожидает максимальной поддержки как от ЕС и НАТО, так и от Венгрии.

Об этом 1 декабря заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Украину и мир всколыхнули события в Черном море. Это первый вооруженное нападение, которое армия РФ осуществила, не скрываясь, под своим флагом. Надеюсь, в Венгрии понимают, что это угроза не только Украине. ... Мы сегодня защищаем ценности всей западной цивилизации, поэтому в праве ожидать максимальной помощи и поддержки как от ЕС и НАТО, так и от каждой страны, которая является членом этих союзов", - отметил глава МИД.

Климкин выразил надежду, что Венгрия "также активно поддержит помощь ЕС и НАТО Украине".

"Кстати, это лучший способ защитить от российской угрозы и наших украинских венгров ... Со своей стороны могу уверенно заявить о провенгерскости Украины", - заявил Климкин.

Украинская правда

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Темы: Венгрия Климкин МИД
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