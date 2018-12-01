В Одессе военнослужащий устроил стрельбу
В Одессе в ночь на 1 декабря военнослужащий из воинской части А2393 устроил стрельбу и был задержан правоохранителями.
Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет.
"За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Назначено служебное расследование. Личный состав в/ч А2393 осуждает преступные действия военнослужащего", - отметили в командовании.
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