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В Одессе военнослужащий устроил стрельбу

Суббота, 1 декабря 2018, 11:55

В Одессе в ночь на 1 декабря военнослужащий из воинской части А2393 устроил стрельбу и был задержан правоохранителями.

Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

"За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Назначено служебное расследование. Личный состав в/ч А2393 осуждает преступные действия военнослужащего", - отметили в командовании.

Украинская правда
Темы: ОдессаВооруженные силыармия
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