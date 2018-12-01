УЗ посоветовала ехать в "Борисполь" только экспрессом, а он сломался

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Суббота, 1 декабря 2018, 13:11

В "Укрзализныце" заявили, что несмотря на снегопады УЗ "полностью контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов".

Об этом говорится в сообщении УЗ на сайте компании.

"Железная дорога работает в штатном режиме. ... Благодаря слаженной работе железнодорожников задержек поездов из-за непогоды не было", - сообщили в УЗ.

При этом в "Укрзализныце" призвали пассажиров при планировании поездок учитывать погодные условия, а тем, кто планирует поездки в аэропорт "Борисполь", пользоваться железнодорожным экспрессом "Kyiv Boryspil Express".

"Советуем воспользоваться скоростным железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express. В сегодняшних погодных условиях это не единственный надежный транспорт, благодаря которому вы точно не опоздаете на свой самолет. Новый экспресс вчерашнего дня курсирует со станции Киев-Пассажирский до станции Борисполь-аэропорт, с остановкой на Дарнице", - заявил на своей странице в FB и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Вместе с тем в эфире "Hromadske" днем ​​1 декабря сообщили, что скоростной экспресс Киев-Борисполь сломался по дороге в аэропорт. Из-за неисправности и нескольких остановок во время движения в "Борисполь" часть пассажиров экспресса могла опоздать на свой самолет.

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30 ноября УЗ запустила работу "Kyiv Boryspil Express".

Рейковый автобус будет курсировать между киевским ж/д вокзалом и аэропортом Борисполь круглосуточно и будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Стоимость проезда - 80 гривен.

Украинская правда

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Темы: погода Укрзализныця
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