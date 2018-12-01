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УЗ посоветовала ехать в "Борисполь" только экспрессом, а он сломался

Суббота, 1 декабря 2018, 12:11
УЗ посоветовала ехать в Борисполь только экспрессом, а он сломался

В "Укрзализныце" заявили, что несмотря на снегопады УЗ "полностью контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов".

Об этом говорится в сообщении УЗ на сайте компании.

"Железная дорога работает в штатном режиме. ... Благодаря слаженной работе железнодорожников задержек поездов из-за непогоды не было", - сообщили в УЗ.

При этом в "Укрзализныце" призвали пассажиров при планировании поездок учитывать погодные условия, а тем, кто планирует поездки в аэропорт "Борисполь", пользоваться железнодорожным экспрессом "Kyiv Boryspil Express".

"Советуем воспользоваться скоростным железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express. В сегодняшних погодных условиях это не единственный надежный транспорт, благодаря которому вы точно не опоздаете на свой самолет. Новый экспресс вчерашнего дня курсирует со станции Киев-Пассажирский до станции Борисполь-аэропорт, с остановкой на Дарнице", - заявил на своей странице в FB и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Вместе с тем в эфире "Hromadske" днем ​​1 декабря сообщили, что скоростной экспресс Киев-Борисполь сломался по дороге в аэропорт. Из-за неисправности и нескольких остановок во время движения в "Борисполь" часть пассажиров экспресса могла опоздать на свой самолет.

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем. Проводники в экспрессе сообщили, что застрявший поезд должны отбуксировать в аэропорт. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из вагона эксрпесса. 

По состоянию на 12:50 экспресс начал движение к "Борисполю" с помощью буксира. Пассажиры прибыли в аэропорт в 13:01 - через 2 часа после отправления из Киева.

Как сообщило позже "Hromadske", из-за поломки экспресса один из пассажиров не успел на самолет. Даниэль Беккер должен был лететь с пересадкой в Дохе (Катар).

"Опоздал и купил билет на завтра за 550 долларов", - рассказал он. Остальные рейсы и пересадки  ему перенесли. 

Как заявил руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий, с пассажирами, которые нуждаются в компенсации, УЗ "будет работать": "Никого не оставим".

Позже и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов сообщил: "Все пассажиры успели на свои рейсы. Одного пассажира перерегистрировали на завтрашний рейс в Доху. УЗ приносит извинения за неудобства. Сейчас задержек в графике скоростного сообщения с "Борисполем" уже нет".

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Напомним, УЗ запустила работу "Kyiv Boryspil Express" 30 ноября. 

Рейковый автобус будет курсировать между киевским ж/д вокзалом и аэропортом Борисполь круглосуточно и будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Стоимость проезда - 80 гривен.

Украинская правда
Темы: погодаУкрзализныця
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