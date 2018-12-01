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В Укравтодоре назвали "сложные" регионы из-за снегопада

Суббота, 1 декабря 2018, 12:55
В Укравтодоре назвали сложные регионы из-за снегопада

Сложные погодные условия наблюдаются в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где выпадает снег с дождем при минусовой температуре с образованием гололеда.

Об этом 1 декабря сообщили в "Укравтодоре".

"Проезд на дорогах госзначения обеспечен, заторов в движении нет. Состояние покрытия на дорогах госзначения в большинстве областей - местами заснеженное, характерны снежные накаты и гололедица", - отметили в компании.

На перевальных участках дорог без осадков, температура воздуха колеблется от -11 до -20. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале - заснеженное.

По данным Укравтодора, утром снег умеренной интенсивности выпадал в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см. Снег - в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега.

Украинская правда
Темы: погодаУкравтодор
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