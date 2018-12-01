Сенцов удостоился премии польского МИД "За человеческое достоинство"

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).

Об этом 1 декабря сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией "За человеческое достоинство" господина Олега Сенцова за признание его заслуг в области прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованиям, и тех, кто подвергся репрессиям", - отметил Чапутович на вручении премии в субботу в Киеве.

Премия была вручена сестре Сенцова Наталье Каплан. Она выразила надежду, что благодаря международной поддержке режиссер сможет лично поблагодарить за это признание.

"Олег, несмотря ни на что, продолжает бороться ... Он ... не отступил от своих убеждений и готов за них действительно пойти до конца", - рассказала сестра Сенцова.

фото из Fb павла климкина

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польских коллег за премию Сенцову, который "как человек и герой, противостоял российской оккупации, боролся за освобождение всех политзаключенных Кремля".

"Эта награда еще более символична, когда теперь вместе с политзаключенными Россия захватила 24 украинских военнопленных", - добавил Климкин.