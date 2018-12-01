Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов удостоился премии польского МИД "За человеческое достоинство"

Суббота, 1 декабря 2018, 13:01

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).

Об этом 1 декабря сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией "За человеческое достоинство" господина Олега Сенцова за признание его заслуг в области прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованиям, и тех, кто подвергся репрессиям", - отметил Чапутович на вручении премии в субботу в Киеве.

Премия была вручена сестре Сенцова Наталье Каплан. Она выразила надежду, что благодаря международной поддержке режиссер сможет лично поблагодарить за это признание.

"Олег, несмотря ни на что, продолжает бороться ... Он ... не отступил от своих убеждений и готов за них действительно пойти до конца", - рассказала сестра Сенцова.

 
фото из Fb павла климкина

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польских коллег за премию Сенцову, который "как человек и герой, противостоял российской оккупации, боролся за освобождение всех политзаключенных Кремля".

"Эта награда еще более символична, когда теперь вместе с политзаключенными Россия захватила 24 украинских военнопленных", - добавил Климкин.

Темы: СенцовполитзаключенныенаградыПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: