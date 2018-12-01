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"Пальцы веером" РПЦ в Украине расставлять больше не будет - Порошенко

Суббота, 1 декабря 2018, 13:38
Пальцы веером РПЦ в Украине расставлять больше не будет - Порошенко

Автокефальная Православная Церковь Украина не будет государственной, государство только гарантирует конституционное право свободы вероисповедания. 

Об этом 1 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к 27-й годовщине референдума за независимость Украины.

Он отметил, что РПЦ - "неотъемлемая часть политической системы РФ".

"Кремль не скрывает, что рассматривает ее как один из главных инструментов для влияния на Украину. ... Томос об автокефалии - это еще один Акт провозглашения независимости Украины. У нас появится своя независимая ни от кого церковь, которая будет признана мировым православием. Решение о предоставлении автокефалии УПЦ - принято. Томос - грамоту, которая это подтверждает - написан. Объединительный собор - назначен, и он выберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос из рук Его Святейшества Варфоломея", - заявил Порошенко.

"Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит. Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с российской церковью. Но "пальцы веером" Московский Патриархат здесь расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный", - добавил глава государства.

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11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 

27 ноября в Стамбуле началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидалось определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Дату объединительного собора единой Украинской православной церкви планируют озвучить на следующей неделе, сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. 

Украинская правда
Темы: церковьПорошенкоРосcиятомос
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