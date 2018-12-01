ЕС готов ввести санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО - Чапутович

318 просмотров
Суббота, 1 декабря 2018, 15:01

Европейский Союз готов уже в ближайшее время ввести санкции против организаторов незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом 1 декабря на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Интерфакс-Украина.

"ЕС разрабатывает санкции в отношении лиц, причастных к организации незаконных выборов и в ближайшее время ЕС назовет этих лиц", - заявил он.

Также Чапутович заявил, что Польша поддерживает ужесточение санкций против России за агрессию в Керченском проливе, пишет "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем акт агрессии РФ в акватории Азовского моря. Это первый раз, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без утайки за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов", - сказал Чапутович.

"Россия должна понять, что агрессивная политика имеет последствия, а не только заявления международного сообщества. Польша считает, что необходимо дать решительную, сильную и однозначную реакцию путем усиления санкций", - добавил глава МИД Польши.

Чапутович добавил, что вопрос агрессивных действий РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе состоится заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать", - сказал глава МИД Польши.

Он добавил, что на заседании глав МИД в Милане также состоится обсуждение этого вопроса.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия санкции ОРДЛО виборы ЕС
powered by lun.ua
По теме
Порошенко: "Пальцы веером" РПЦ в Украине расставлять больше не будет 1 декабря 2018, 14:38
У Сенцова проблемы с почками и печенью - сестра 1 декабря 2018, 11:35
Пограничники: За сутки Украина "завернула" 100 россиян, РФ - 40 украинцев 1 декабря 2018, 11:21
Все новости
Главные новости
Порошенко назвал количество вооружения РФ на границах с Украиной, в ОРДЛО и Крыму
"Пальцы веером" РПЦ в Украине расставлять больше не будет - Порошенко
УЗ посоветовала ехать в "Борисполь" только экспрессом, а он сломался
Пограничники: За сутки Украина "завернула" 100 россиян, РФ - 40 украинцев
Все новости
еда

Худеть без постоянного чувства голода: 8 советов, как уменьшить размер порции

здоровье

Микробы здоровой вагины. При чем здесь дети и народная медицина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів