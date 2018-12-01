ЕС готов ввести санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО - Чапутович

Европейский Союз готов уже в ближайшее время ввести санкции против организаторов незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом 1 декабря на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Интерфакс-Украина.

"ЕС разрабатывает санкции в отношении лиц, причастных к организации незаконных выборов и в ближайшее время ЕС назовет этих лиц", - заявил он.

Также Чапутович заявил, что Польша поддерживает ужесточение санкций против России за агрессию в Керченском проливе, пишет "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем акт агрессии РФ в акватории Азовского моря. Это первый раз, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без утайки за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов", - сказал Чапутович.

"Россия должна понять, что агрессивная политика имеет последствия, а не только заявления международного сообщества. Польша считает, что необходимо дать решительную, сильную и однозначную реакцию путем усиления санкций", - добавил глава МИД Польши.

Чапутович добавил, что вопрос агрессивных действий РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе состоится заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать", - сказал глава МИД Польши.

Он добавил, что на заседании глав МИД в Милане также состоится обсуждение этого вопроса.