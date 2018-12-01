В Польше работает 2 млн и учится 40 тысяч украинцев – глава МИД

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Суббота, 1 декабря 2018, 15:22

В Польше находятся почти 2 млн украинцев, которые работают на польскую экономику.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он.

Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз.

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Темы: Польша
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