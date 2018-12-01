Климкин предложит НАТО "новые элементы взаимодействия"

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Суббота, 1 декабря 2018, 16:59

На встрече министров иностранных дел стран НАТО с руководителями МИД Украины и Грузии 4-5 декабря в Брюсселе украинская сторона предложит Альянсу новые элементы взаимодействия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве, сообщает Укринформ.

"На встрече с министрами иностранных дел стран-членов НАТО я буду требовать не только осуждения (агрессии России против Украины у Керченского пролива - ред.), поскольку это уже произошло, а прежде всего действенных мер и буду предлагать несколько новых элементов в нашем взаимодействии с Альянсом, поскольку Украина должна постепенно двигаться к тому, чтобы стать восточным флангом Альянса", - сказал Климкин.

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Темы: Климкин НАТО
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