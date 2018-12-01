У адвокатов и консула пока нет доступа к украинским морякам - Полозов

Адвокатам и украинским консулам пока не удается посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".

Об этом "5 каналу" сообщил адвокат Николай Полозов, который является защитником одного из захваченных моряков Дениса Гриценко, а также будет координировать работу группы адвокатов по освобождению украинских моряков.

"Российские власти дали информацию украинской стороне о том, где находятся моряки, вечером в пятницу, когда СИЗО были закрыты. Суббота, воскресенье - СИЗО тоже закрыты. Раньше, чем в понедельник ни консулы, ни кто-то из адвокатов попасть туда не смогут" , - сказал Полозов.

Он пояснил, что в СИЗО "усиленный проход для адвокатов, необходимо получать разрешение следователя, а это может затянуть процесс и на день, и на два, и на неделю".

По словам адвоката, сроки зависят от желания следователя давать разрешение.

В то же время, в комментарии "Голосу Америки" Полозов рассказал, что в СИЗО "Лефортово" адвокаты заходят по жребию, который разыгрывается в конце предыдущей недели, потому что в день пускают до десяти адвокатов.

"Там искусственно созданы условия для того, чтобы адвокаты не могли посещать своих подзащитных, когда им нужно. Плюс, еще необходимо получать разрешение от следователя, хотя по закону это не требуется, просто там сложилась вот такая нездоровая атмосфера", - отметил он.

В то же время, адвокат надеется уже в понедельник встретиться со своим подзащитным Денисом Гриценко.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

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