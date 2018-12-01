УПЦ МП заявляет о массовом вызове священников в СБУ в Ровенской области

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Суббота, 1 декабря 2018, 21:16

В УПЦ Московского патриархата заявляют о массовом вызов на допрос в СБУ в качестве свидетелей священников в Ровенской области.

"Как сообщили в управлениях Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви, священников Ровенской области массово вызывают на допрос к заместителю начальника следотдела УСБУ в Ровенской области Тузу Б.М.", - говорится в субботу на сайте УПЦ МП.

Отмечается, что значительное количество священников Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля, без объяснения, о чем свидетельствовать.

В УПЦ МП заявили, что после принятия во время Собора епископов 13 ноября "постановления о последних церковных событиях в Украине", в разных регионах Украины почти одновременно произошел ряд провокаций, направленных против иерархов церкви.

"В частности были проведены незаконные действия у резиденций епархиальных управлений и епископов УПЦ. Кроме того, начались систематические вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 ноября УПЦ МП обнародовала постановление Собора епископов о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

30 ноября Служба безопасности Украины проводила следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.

Украинская правда

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Темы: церковь СБУ
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