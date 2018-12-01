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Песков рассказал, как Путин рисовал украинские корабли Меркель и Макрону

Суббота, 1 декабря 2018, 20:50

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи "на полях" саммита G20 со своими немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном подробно разъяснил им ситуацию с инцидентом в Керченском проливе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Президент (на встрече с Меркель - ИФ) дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал. Так же наглядно он это показал и вчера, на встрече с президентом Франции Макроном", - сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, Путин продемонстрировал ситуацию, нарисовав ее схему.

Его спросили, шла ли на встрече речь о возможном посредничестве Германии в разрешении этого инцидента.

"Меркель говорила о своём желании способствовать разрешению этой ситуации. Слово "посредничество" не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идёт речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей. Поэтому, наверное, нельзя говорить о каком-то посредничестве", - сказал Песков.

Ему задали вопрос, обсуждался ли вопрос освобождения украинских моряков.

"Затрагивалась эта тема. Путин также разъяснял, что здесь речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время", - сказал Песков.

"Есть украинские военнослужащие, которые пересекли госграницу РФ, и еще в российских водах там хулиганили", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу на полях саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

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Темы: РосcияПутинпленныеФранцияГермания
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