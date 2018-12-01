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Путин говорит, что ответил на вопросы Трампа о российской агрессии

Суббота, 1 декабря 2018, 22:35

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время неформального общения с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 ответил на его вопросы о российской агрессии в Черном море.

Об этом он сказал в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает "Интерфакс".

"Что называется, "на ногах" там (на саммите – ред.) все друг с другом общаются, и мы пообщались с президентом Трампом - так, в двух словах", - отметил Путин.

"Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сказал президент РФ.

Он выразил надежду, что встреча с Трампом рано или поздно состоится.

"Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова", - сказал Путин.

Ранее о том, что президенты США и РФ коротко неформально пообщались на полях саммита G20, сообщали пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Темы: ПутинТрамп
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